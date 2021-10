Geraldine Bazán revela las precauciones que toma para que ninguna de hijas pasen por algún tipo de abuso

Durante su encuentro con los reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México., Geraldine Bazán se mostró incómoda e indispuesta a hablar de su expareja, Gabriel Soto.

Esto después de escuchar sobre la batalla legal que el actor enfrenta con una revista mexicana de gran circulación, la actriz huyó inmediatamente de los medios y únicamente respondió;

Antes de esta declaración de Geraldine Bazán, se dijo a favor de las mujeres que protestan contra cualquier tipo de abuso, y destacó que en muchas ocaciones el acto es realizado por alguien muy cercano a la persona violentada.

Asimismo, la expareja de Gabriel Soto, aseguró tener una estrecha comunicación con su hija para evitar algún tipo de escenario de este tipo quien dijo que se debe tener la confianza de poder hablar de todo.

Te puede interesar: Exsuegra quiere que Gabriel Soto consiga trabajo cuanto antes; pide a productores que lo empleen

Finalmente la artista comentó no haber vivido alguna experiencia de ese tipo y tampoco le ha tocado estar cerca de alguna situación con sus amigas que hayan estado en una situación así;

"Afortunadamente yo nunca he estado en una situación así y tampoco me ha tocado como estar cerca de que ninguna de mis amigas haya estado en una situación así, digo, afortunadamente no he estado en una situación así cercana, pero me he enterado de muchas y me parece maravilloso que se alce la voz y sobre todo nosotros apoyando también, no solo de mujer a mujer, sino hombre a mujer y viceversa”.