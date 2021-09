Ex suegra quiere que Gabriel Soto consiga trabajo cuanto antes; pide a productores que lo empleen

Aunque Geraldine Bazán se separó de Gabriel Soto en 2017 ambos siguen dando de qué hablar, pues se insiste mucho en que el actor fue infiel con su actual pareja Irina Baeva y eso puso fin al matrimonio. En esta ocasión Gabriel se volvió tendencia porque ¡su ex suegra le volvió a buscar trabajo!

Luego de que Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, asegurara que no desea conocer a su nuevo yerno porque su hija no ha considerado importante presentarlos, la ex suegra de Gabriel Soto abogó por él y por su ahijado, el actor Eleazar Gómez, quien se vio involucrado en un caso de violencia contra la mujer.

Hizo un llamado a los productores de México para que contraten a Eleazar, a Soto y a su hija, “ya pasó eso, espero que todos los involucrados estén tranquilos y está bien. (Eleazar) está buscando trabajo, por cierto, los productores también trabajo para Eleazar, Geraldine Bazán y Gabriel Soto”, dijo

Rosalba había acusado a Soto de ser mal padre y avaro

Hace un par de meses, reveló recientemente en una entrevista televisada que todo el dinero que Gabriel Soto le da a la madre de sus hijas, lo deduce de impuestos, porque ha adoptado una actitud fría y mezquina incluso hasta con sus propias hijas.

“De lo que recibe Geraldine, todo lo deduce de impuestos Gabriel, no se le quita un pelo, ni se queda sin comer”, fueron las palabras de Rosalba Ortiz en ‘Ventaneando’. Agregó que ya sea la pensión alimenticia o las vacaciones, todo lo deduce. “Todo, la vivienda… ah porque es hipoteca, hasta el cable, todo se lo deduce de impuestos, la pensión alimenticia completa, se le deduce de impuestos totalmente, las vacaciones se le deduce de impuestos”, agregó furiosa.

msb