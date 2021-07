¡Golpe bajo! Madre de Geraldine Bazán manda indirecta a Gabriel Soto; celebra noviazgo de su hija

La madre de Geraldine Bazán, doña Rosalba Ortíz, celebró el noviazgo que tiene su hija con el empresario Luis Rodrigo Murillo García.

Durante su encuentro con la prensa, la mamá de la actriz no perdió la oportunidad de recalcar que está contenta por su hija, destacando que ella sí es fiel.

Geraldine Bazán lleva tiempo saliendo con el empresario. Foto: Agencia México

Además, Doña Rosalba no perdió la oportunidad de enviar una fuerte indirecta contra su exyerno, Gabriel Soto;

“O sea, no tiene caso decir ‘¡ay!, que prometido’ o no sé qué si no viven juntos, si vivieran juntos pues ya para qué la promete si ya la tienes ahí”.