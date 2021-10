Galilea Montijo reaparece y cuenta la VERDAD de su desaparición en Hoy

Fue desde el pasado viernes 8 de octubre que Galilea Montijo se ausentó del programa Hoy y no fue hasta este jueves 14 que la tapatía reapareció en la emisión matutina, al inicio de la transmisión la conductora dijo que daría los detalles del por qué no estuvo algunos días.

Ya instalados en la mesa en donde comentan “la nota que anota”, Gali agradeció a cada uno de los televidentes y seguidores de su carrera el preocuparse tanto por ella, por eso aclaró su ausencia en el programa Hoy.

De acuerdo con la propia Galilea Montijo, su ausencia se debió a una recomendación médica, pues debido a que aún tiene algunas secuelas del COVID-19 (el cual la atacó en dos ocasiones) y además su presión arterial la tenía muy alta, su médico de cabecera le recomendó descansar algunos días.

Y es que Gali aseguró que le hizo caso a su doctor porque su presión arterial le preocupaba demasiado, fue entonces que se fue de viaje con su hijo a ver a su mamá y pasó unos días en familia.

“El doctor me dijo que me fuera unos días de descanso entonces, agarre a mi chiquillo y que me voy con mi madre, la verdad si me hacía mucha falta mi madre y yo a ella”