Fracasa colecta para ayudar a Laura Bozzo, “nadie me peló”, asegura Carlos Bonavides

Laura Bozzo enfrenta problemas con la justicia mexicana desde hace unos meses debido a que cometió un delito fiscal por una cifra que ronda los 12 millones de pesos y ante la complicada situación, la polémica conductora se dio a la fuga para no pisar la cárcel y el gremio de la farándula se mostró solidario con la peruana, por lo que su entrañable amigo, Carlos Bonavides, organizó una colecta, sin embargo, reveló que su iniciativa no rindió frutos pues asegura que nadie coopero para ayudar a pagar la deuda de la también abogada.

Fue durante una entrevista para diferentes medios donde el actor fue cuestionado sobre la recolecta que había organizado para apoyar a Laura Bozzo, por lo que señaló que había sido un completo fracaso y aprovechó para recalcar que él no sabe nada acerca del lugar en el que se encuentra la conductora que saltó a la fama por su programa “Laura en América”.

“Nadie me peló de la recolecta, no tuve ninguna respuesta y yo a la señora Laura no la he visto para nada, no he tenido comunicación con ella, no sé exactamente cuál sea su destino ni su paradero, lo que siempre le he deseado es buena suerte, que arregle su problema porque es una compañera… cada quien habla de la feria como le fue en la feria, a mí me fue con ella, es una dama que yo respeto y admiro porque me llevé muy bien con ella”, sentenció Carlos Bonavides, quien fue compañero de Laura Bozzo en el reality show del programa Hoy llamado “Las Estrellas bailan en Hoy”.

Laura Bozzo y Carlos Bonavides fueron la sensación en "Las Estrellas bailan en Hoy". Foto: Especial

¿Qué se sabe sobre Laura Bozzo?

Hasta el momento, Laura Bozzo se encuentra prófuga de la justicia y se desconoce cuál es su paradero, sin embargo, existen diversos rumores en los que se asegura que se encuentra escondida en las playas de Acapulco, Guerrero debido a que hace unos días comenzaron a circular unas fotografías de la conductora comiendo en un restaurante del paradisiaco destino, mientras que otros medios señalan que la peruana está refugiada en algún país del Caribe.

La última vez que Laura Bozzo apareció en redes sociales fue el pasado 22 de septiembre cuando aseguró que suspendería sus cuentas en redes sociales debido a que habían sido jaqueadas, además, señaló que aprovecharía el tiempo que estaría fuera para tratar de “terminar con esta pesadilla”.

Cabe mencionar que Laura Bozzo cuanta con una ficha roja de la Interpol, por lo que es buscada en 195 países para que responda por sus acciones ante la justicia mexicana. Por otra parte, los seguidores de la conductora se han mostrado preocupados por la salud de la presentadora pues el representante legal de Bozzo, Diego Ruíz, aseguró que la también abogada presenta severas complicaciones de salud como un enfisema pulmonar y un fuerte cuadro de depresión.