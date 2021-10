¿Dónde está Laura "N"? Chofer de la "señorita Laura" habla al respecto

Luego que el pasado mes de agosto la conductora Laura “N” fue acusada de vender un inmueble embargado por el SAT, por lo que fue acusada como depositaria infiel, delito que se castiga con una pena de tres hasta nueve años en prisión.

Desde entonces, la conductora no se ha dejado ver en público, pese a que ha sido citada por las autoridades para esclarecer su proceso jurídico, debido a su incumplemento presencial la Interpol emitió una ficha roja para que la peruana sea buscada en 195 países.

El señor Aarón quien fuera chofer de la polémica conductora quien fue presentadora de programas como “Laura en América” y “Laura sin censura”, fue captado a su salida de la empresa Televisa, por lo que varios representantes de los medios de comunicación lo cuestionaron sobre el paradero de la que fuera su jefa.

Y es que de acuerdo con Aarón, el chofer de Laura “N”, él no ha tenido contacto con su jefa desde que tuvo una audiencia pero sí ha tenido contacto con los abogados de la presentadora de origen peruano.

“Eso sí, yo desconozco dónde esté, desde el día de su audiencia y todo eso, no sé donde se encuentre, la verdad no he tenido contacto con ella, yo solo por medio de los abogados que están tratando de resolver su situación”