Vive Latino 2022 revela su cartel oficial: Fabulosos Cadillacs, Maldita Vecindad, Resorte, Pixies, y más

Este lunes 11 de octubre, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino dio a conocer de manera sorpresiva su cartel completo para su vigesimosegunda edición, la cual, se realizará entre los días 19 y 20 de marzo de 2022 en las inmediaciones del Foro Sol como se hace tradicionalmente. Entre las bandas y artistas confirmados que más emoción causaron entre los seguidores de este festival destacan Los Fabulosos Cadillacs, La Maldita Vecindad, Resorte, Pixies, Limp Bizkit, entre muchas otras.

La revelación del cartel completo del Vive Latino 2022 llegó de forma sorpresiva para sus fans pues el festival había estado anunciando poco a poco el elenco para su siguiente edición, incluso, hoy habían anunciado a Los Fabulosos Cadillacs, La Maldita Vecindad, por lo que se cree que decidieron revelar su cartel completo para evitar filtraciones y de la misma manera, iniciar la venta de boletos pues también se revelaron los precios del festival.

¿Cuánto cuestan los boletos del Vive Latino 2022?

El Vive Latino reveló los precios para su edición 2022 y según el portal del festival, habrá tres fases de venta y conforme avancen, se irá incrementando el precio de las entradas, habrá cuatro tipos de abonos, (general, platino, confort pass y Vive la suite), por lo que deberás elegir el que mejor se ajuste a tu presupuesto.

A continuación, te presentamos cuánto deberás desembolsar para disfrutar de tus artistas favoritos en el Vive Latino 2022:

Fase 1

Abono general: Mil 990 pesos

Abono Platino: 2 mil 950 pesos

Abono Confort Pass: 2 mil 600 pesos

Vive la Suite: 4 mil 480 pesos

Fase 2

Abono general: 2 mil 530 pesos

Abono Platino: 2 mil 950 pesos

Fase 3

Abono general: 2 mil 760 pesos

Abono Platino: 3 mil 890 pesos

La preventa para clientes Citibanamex se realizará el 13 y 14 de octubre, mientras que la venta general de boletos dará inicio el 15 de octubre a través del sistema Ticketmaster, para más información sobre los diferentes beneficios que ofrecen los diferentes tipos de abono se recomienda visitar el portal oficial del Festival Vive Latino 2022.

Cartel completo del Vive Latino

La vigésimo segunda edición del Vive Latino contará con la participación de más de 70 bandas originarias de distintas latitudes del mundo y se espera que en las siguientes semanas revelen cómo serán distribuido el talento por días, así como la cantidad de escenarios y otras actividades y atracciones con las que contará el festival.

Esta es la lista completa de artistas y bandas que conforman el cartel del Vive Latino 2022. Cabe mencionar que están acomodados por orden alfabético:

Aczino, Al Them Witches, Banda MS, Ambar Lucid, Batallas de Campeones, Biznaga, Black Pumas, Bissom, Bruses, Centavrvs, Cecilia Toussaint, Camilo Séptimo, Conociendo Rusia, C. Tangana, Cnvs, Dread Mar I, Daniel Quien, Devendra Banhart, Elis Paprika, Erich, Eruca Sativa, Fangoria, Fernando Delgadillo, Gary Clark Jr., Gepe, Gran Sur, Grandson, Gustavo Santaolalla, Julieta Venegas, Javier Blake, Kevin Kaarl, La Banda Bisonte, La Delio Valdez, La Lupita, La Gusana Ciega, La Tribu, La isla Centeno, Los Auténticos Decadentes, Limp Bizkit, Lido Pimienta, Los Blenders, Los Cogelones, Los Fabulosos Cadillacs, Los No Tan Tristes, Los Señores, Luis Pescetti, Love of Lesbian, Massacre, Making Movies, Maldita Vecindad, Milky Chance, Moenia, Mogwai, Nancys Rubias, Oh´laville, Okills, Patrick Miller, Pelo Madueño, Pixies, Ramona, Residente, Serbia, Son Rompe Pera, Santa Fe Klan, Sisshartha, Taburete, Technicolor Fabrics, The Marias, Trueno, Vanessa Zamora, Vetusta Morla, Wos.

Información en desarrollo.