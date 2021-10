Exatlón México: Esta es la DESGARRADORA historia que hizo llorar a Heber Gallegos | VIDEO

Exatlón México es un reality que siempre lleva las emociones al límite, ya sea durante los circuitos o con algunos recuerdos. En esta ocasión se presentó un pequeño clip donde Heber Gallegos contó una de las peores pérdidas que ha tenido en su vida, siendo Martín Loera el motivo por el que terminó llorando el atleta de Guardianes.

Heber participó en la tercera temporada del programa, misma donde terminó subcampeón, pero a su regreso a casa se enteró de una noticia que le rompería el corazón, ya que tenía más allá de ser un compañero de profesión, los dos marchistas, era un gran amigo y por culpa de la delincuencia terminaría perdiendo la vida.

La historia se dio a conocer el pasado domingo en la noche de eliminación, donde Gallegos abrió su corazón para contar uno de los momentos más dolorosos de su vida, ya que pocos sabían que la muerte de Loera le había dolido tanto, siendo el no poder despedirse una de las cosas que más sintió cuando se enteró que había fallecido.

La historia detrás

“Yo al estar en la tercera temporada y salir me enteré que le habían privado de la vida a un compañero de entrenamiento que prácticamente no hacía nada, no se metía con nadie, solamente por arrebatarle 30 mil pesos de la beca o de un negocio que él había hecho. Me hubiera encantado despedirlo”, dijo entre lágrimas.

Después de contar esta triste historia, “Thunder” dejó claro que en el 2019 se quedó con una espinita clavada, ya que quería dedicarle un logro deportivo, ya que fue su gran amigo y compañero de profesión, pero una lesión le impidió competir ese año y con esto quedar fuera de las olimpiadas.

La muerte de Loera

Martín Alejandro Loera Trujillo perdió la vida en una plaza comercial de Ciudad Juárez, Chihuahua después de oponerse a un asalto. El hecho ocurrió el 9 de enero 2020 a las 15:30 aproximadamente cuando acaba de retirar dinero de un banco por la zona, por lo que al no ceder a las peticiones del asaltante terminó por jalar del gatillo y con esto arrebatarle la vida.

