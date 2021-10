Exatlón México: Osirys reveló que le GUSTA una atleta de Conquistadores; ¿es correspondido?

Exatlón México: Guardianes vs Conquistadores sigue dejando mucho de que hablar, por lo que en esta noche de eliminación, pero antes de conocer a la eliminada de este 10 de octubre, se presentaron algunas preguntas que los fans realizaron a algunos de sus atletas, siendo un concursante del equipo azul el que revelaría un amor n correspondido.

Durante las preguntas de esta semana, Osirys fue el encargado de subir la tensión en el reality deportivo más visto de México, ya que los fans le preguntaron sobre alguna posibilidad con una compañera, situación que no dudó en contestar, pero reveló que ella no lo ve de la misma manera, por lo que sabe que no pasará de ser buenos amigos.

El futbolista no solo confirmó quien le gusta, sino que tampoco se cierra la puerta para cambiar de equipo, esto dejando claro que no tiene intenciones de cambiarse, pero si los rojos se lo piden tampoco se va a cerrar la puerta, ya que esto es un trabajo y todos buscan ganar la competencia.

¿Quién es el amor no correspondido?

Cuando Osirys escuchó la pregunta de los fans, soltó una risa nerviosa, pero después no dudó en confirmar que Marisol es la compañera que le robó el corazón, pero a pesar de verla con otros ojos y mucho más cariño que a las demás mujeres de Conquistadores.

En la respuesta también dejó claro que ella no lo ve de la misma manera, por lo que sabe que ese amor no es correspondido y con esto tener que dejar de lado sus sentimientos, es decir, seguir viéndola como una amiga y compañera de equipo, mínimo hasta que termine el programa o uno de los dos salga eliminado de la contienda.

Se tiene que recordar que Exatlón pasan muchas cosas, por lo que la historia de amor de Osirys podría tener un cambio en cualquier momento. Por ahora solo queda esperar a que pasen las semanas y los concursantes se vayan reduciendo. Para este 10 de octubre el equipo azul se libró de despedirse de un compañero más, por lo que rompieron una racha de dos semanas donde dejaron ir a integrantes del equipo.

Te puede interesar: Exatlón México: Paulina, Dulce y Nataly de Guardianes podrían ser ELIMINADAS