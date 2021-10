¿Te acuerdas de "Gotita de Amor"? No creerás cómo luce actualmente

Si eres de la generación de los 90 seguramente recuerdas que en el canal de las estrellas en punto de las cuatro de la tarde comenzaba la barra infantil en donde se transmitían telenovelas con niños cómo protagonistas, de ahí gozamos con historias como “El Diario de Daniela”, “Cómplices al rescate”, “Amigos por siempre”, “Aventuras en el tiempo”, “Vivan los niños”, “Gotita de amor”, entre muchas otras más.

Y es justamente la protagonista de “Gotita de Amor” a quien nuevamente vimos en acción en estos últimos días, sí, se trata de Andrea Lagunes quien se había ausentado por algún tiempo de la actuación.

Llega a TV Azteca

Pese a que su fama, Andrea Lagunes la debe gracias a su protagónico en “Gotita de Amor”, ahora la actriz da un gran paso en su carrera y se cambia de televisora para participar en un nuevo proyecto, el cual promete regresar a Andrea la cima de la fama.

Y es que a pesar que Andrea no se retiró de la actuación, no ha tenido suerte de quedarse con los papeles a los que audiciona pues la actriz asegura que su rostro no le ayuda mucho pues aún conserva muchos de los rasgos de cuando era niña además que se ve mucho más chica de la edad que tiene.

De acuerdo con la propia Andrea, en su participación en "Un día para vivir" dio vida a una influencer, recuerda que la grabación fue muy divertida, dramática y cómica al mismo tiempo y asegura que trabajar con la televisora del Ajusco es una gran oportunidad para ella.

Foto: Captura de pantalla

No le molesta que la encasillen

En entrevista para la revista TVNotas, Andrea Lagunes aseguró que no tiene ningún tipo de problema con que los productores, y sus mismos seguidores le sigan recordando como “Isabel Arredondo de Santiago” personaje que interpretó en “Gotita de amor”, pues sabe que gracias a ese proyecto construyó una sólida carrera en el mundo de la actuación.

“Es complicado que me encasillaran como ‘Chabelita’, de Gotita de amor, sobre todo porque siguen repitiendo la novela, pero tampoco me molesta; si no fuera por esa telenovela, no sé dónde estaría ahora”. Dijo para la revista antes mencionada.

Por otra parte, Andrea está dispuesta nuevamente a regresar en las telenovelas pues en ellas asegura que se siente “como pez en el agua”, por lo que le emociona mucho poder volver a un grabar un proyecto de este tipo.

Como anteriormente te lo comentamos actualmente, Andrea Lagunes participa en el programa “Un día para vivir” de TV Azteca en donde todos los días transmiten un capítulo diferente, además la actriz participa en una obra de teatro llamada “La Granja del tío Juan”, la cual es transmitida en Youtube y además se presenta en La Carpa Astros.