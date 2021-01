Alfonso Herrera no sólo rechazó a RBD, sino también a una vida en Hollywood

El pasado 26 de diciembre se llevó a cabo el concierto tributo a RBD, al que Alfonso Herrera se negó a participar, pese a que los fans esperaban que se le viera en el homenaje.

No es la única decisión controversial que toma el actor, pue durante una entrevista que tuvo con el equipo de "Hoy", negó la posibilidad de buscar casa de ese lado de la frontera.

Actualmente se encuentra haciendo un trabajo de doblaje en la ciudad de Atlanta, razón por la que se le preguntó si tiene deseo de irse a Hollywood para encontrar mejores trabajos.

Herrera dijo que se siente bien en la Ciudad de México, a la cual calificó como su hogar y como el único punto en el cual quiere tener vivienda.

Hace un mes, Christian Chávez dio a conocer que Herrera no se sentía parte de RBD, razón por la que no quiso ser parte del proyecto. Además, indicó que el grupo decidió no tratar de obligarlo a regresar al grupo.