Poncho de Nigris estalla contra quienes lo acusan de haber contagiado de Covid-19 a un empleado que murió

Poncho de Nigris logró superar el Covid-19 sin embargo ahora se encuentra inmerso en una polémica entre quienes lo acusan de haber contagiado a uno de sus empleados, quien habría perdido la vida hace solo unos días atrás.

El conductor se volvió el blanco de fuertes acusaciones, entre quienes se enteraron de la muerte de un trabajador que falleció de Covid-19 y quien se habría desempeñado como carpintero en su casa. El trabajador no pudo vencer el coronavirus y murió. Tras esto De Nigris ha sido acusado de “asesino” por sus detractores.

De acuerdo con quienes lo acusan, De Nigris es el responsable de haber contagiado al carpintero, de nombre Arturo Medrano, quien se desempeñó realizando diversos trabajos a lo largo de varias semanas en el domicilio del famoso conductor. De hecho él mismo se pronunció al respecto en redes sociales tras enterarse de la muerte del empleado.

Son “ataques contra su persona”

Poncho de Nigris compartió un mensaje en sus redes sociales tras enterarse de la muerte del empleado y aseguró que las acusaciones son solo ataques contra su persona y reveló que incluso él y su familia han estado en contacto con los familiares de Arturo Medrano, quien murió a los 29 años.

“Nos enteramos que falleció ayer y estuve en comunicación con la familia. Nos contagiamos por las mismas fechas, él tuvo síntomas antes que yo. Estuvimos platicamos, tenía 29 años y lo siento mucho... lo que no entiendo es que ahora dicen que nosotros lo contagiamos porque vino a trabajar a la casa, al departamento”, declaró De Nigris en una grabación que fue presentada en el programa Chisme en Vivo.

“Estoy sacado de onda porque me empiezan a mencionar después de que salí del COVID y me pegó bien fuerte... Estamos hablando de una difamación de manera directa al decir que somos asesinos porque lo contagiamos. Estamos en una pandemia, no sabemos quien contagia a quien“, explicó el conductor durante una entrevista con Elisa Beristain y Javier Ceriani.

Finalmente Poncho de Nigris declaró que si bien adquirieron juntos el virus, fue por estar trabajando y no por irse de fiesta, y aseguró que hasta el momento sigue en comunicación con la familia del empleado, quienes tienen presente que el origen del contagio es diverso y pudo haberse dado en prácticamente cualquier sitio. De Nigris se contagió de Covid-19 a mediados de diciembre, al igual que su esposa e hijos.