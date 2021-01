Mitzy asegura que Thalía no escatima en gastos para su abuela

El diseñador de moda y vestuario mexicano, Mitzy, arremetió con aquellos que han criticado a la cante de "Amor a la mexicana" al tacharla de descuidar a su abuela en un asilo.

Esto, luego de que su hermana Laura Zapata denunciara que su abuela Eva Mange se encuentra delicada de salud tras estar recluida en un asilo durante la pandemia.

Ante la controversia, rápidamente Thalía su blanco de ataque en redes sociales por el delicado estado de salud de la señora.

Y a pesar de que la cantante se ha pronunciado preocupada por la salud de Mange, algunos internautas no han dudado en señalarla por descuidar tanto a la señora de avanzada edad, por lo que el diseñador Mitzy, íntimo amigo de la intérprete de “Amore Mío”, salió en su defensa.

“Yo creo que Thalía ha de estar bien angustiada, porque Thalía se preocupa mucho, es muy preocupona, y su abuelita es lo máximo para ella […] son cosas muy delicadas que si la lastiman mucho […] para Thalía es muy triste y muy doloroso porque es su adoración su abuelita”, dijo Mitzy ante las preguntas de los reporteros tras su salida de Televisa San Ángel.

El diseñador insistió que cantante no pone peros si se trata de su abuelita, recalcado incluso que la también actriz siempre se ha preocupado por su abuelita: “Thalía siempre se ha preocupado por que no le falte nada económicamente. Thalía siempre se preocupó por su abuelita, que tuviera su economía, que no le faltara, y siempre estuvo poniendo dinero para su abuelita, Thalía nunca ha escatimado jamás, jamás ha escatimado dinero para su abuelita, nunca […] siempre estuvo al tanto de su abuelita económicamente, que estuviera bien atendida”.

Añadió que respecto a los cuidados que recibió Doña Eva, Mitzy confirmó que la artista mexicana ha pagado grandes cantidades de dinero para tenerla en ese asilo.

“Yo creo que debe haber lugares donde esté bien atendida, que no le haga falta la atención médica, y servicios de primer nivel, porque Thalía paga de primer nivel […] por lo que Thalía paga es para que esté bien atendida, que la tengan como una reina (a Doña Eva), porque no son tres pesos lo que paga, Thalía nunca ha escatimado nada hacia su abuelita, siempre para su abuelita lo mejor”, externó.

Por último, el modisto confía en que la cantante ya puso su granito de arena para que Mange se encuentre lo mejor posible en estos momentos. “Yo creo que ya se movió para que su abuelita esté bien atendida, porque ella es su preocupación su abuelita”.