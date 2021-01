Los Derbez se visten de gala para alfombra roja en casa; Eugenio y Alessandra Rosaldo se lucen con sus mejores looks

Ayer por la noche se llevó a cabo la inauguración del Festival de Cine de Sundance que abrió con la película "Coda", un filme en el que participa Eugenio Derbez. Pero debido a la pandemia por Covid-19 todo el evento se hizo de forma virtual, por lo que Alessandra Rosaldo aprovechó para ponerse un look de fiesta.

En una entrevista para Los Ángeles Time explicó que la película es muy especial para él, y es una filme que conoció por primera vez hace 4 años. La historia habla de una familia de sordomudos, en la que sólo existe una pequeña que es vinculo e intérprete de todos. Derbez hace el papel de un maestro de música que impulsa a la protagonista a seguir sus sueños.

Los Derbez se visten de gala

Eugenio y Alessadra estuvieron acompañados por Aislinn y Vadhir, hijos del actor, quienes de esa forma apoyaron a su papá en el nuevo proyecto que se estrenó. Para el celebrar el lanzamiento del filme, decidieron vestirse de gala con atuendos de noche y especiales para la alfombra roja.

Rosaldo eligió un vestido negro strapless con pinzas al frente y bolsas a los lados que combinó con unas zapatillas en tono negro y un collar de piedras y metal plateado. Mientras que Derbez se eligió un traje, con camisa a rayas y cuello blanco que combinó con una corbata negra.

Hasta la pequeña Aitana se puso de gala, con un traje de princesa al que no le podía faltar la corona decorada con "piedras preciosas". A quien no pudimos ver con atuendo de noche fue a Asilinn y su hermano, quienes eligieron looks con suéter para la ocasión.

kyog