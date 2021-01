Hija de Bibi Gaytán luce ESPECTACULAR con radical cambio de LOOK: FOTOS

Las hermosas hijas de la querida y también guapísima Bibi Gaytán y el galán de telenovela, Eduardo Capetillo, se han vuelto muy populares gracias a sus redes sociales en dónde comparten casi a diario, divertidas y tiernas publicaciones.

Esta vez, Ana Paula dejó a todos sorprendidos gracias a una publicación en su cuenta oficial de Instagram en dónde se muestra con un cambio muy radical de look ¡luce irreconocible!

La bella Ana Paula, al igual que su hermana Ale, han demostrado que su belleza heredada por su madre provocan miles de reacciones ante sus seguidores dejando boquiabierto a más de uno y robando suspiros tras su majestuosa belleza.

En la fotografía, Paula cambió el color de su cabello por un enigmático tono rubio, que resalta aún más sus hermosos ojos y sus aperlada piel.

La publicación ya alcanzó más de 12 mil "me encanta" y las muestras de afecto y admiración no se hicieron esperar, comentarios como "Divina" o "Back to blonde" son algunas de las reacciones ante tal cambio.

En tanto su hermana Ale Gaytán, publicó hace algunos días la lamentable noticia de dar positivo a Covid-19 mientras se encontraba en Madrid. lejos de su familia.

"Yo vengo con la noticia que di positiva en covid-19 y gracias a Dios, dentro de todo me siento bien, siento como una gripa” compartió a través una seria de historias en la red social.

Pidió a sus seguidores que ya han atravesado ésta dura situación algunos consejos sobre cómo enfrentar la enfermedad.

“Me duele la garganta, los músculos, pero dentro de todo gracias a Dios estoy bien, vengo a pedirles su ayuda a gente que haya pasado por esto, de cómo la pasaron, consejos”, añadió.

avh