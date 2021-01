Otra exnovia de Eleazar Gómez tiene miedo de que liberen al actor

Jeanette Karam, exnovia de Eleazar Gómez, dijo sentir miedo de que el actor sea liberado por las autoridades, quienes revisan la acusación en su contra por el delito de violencia intrafamiliar equiparada.

De acuerdo con una entrevista que la joven dio al programa Venga la Alegría, mencionó que Stephanie Valenzuela no ha sido la única víctima del intérprete, pues ella también fue violentada por él en el pasado.

“Te mentiría si te digo que no, sí me asusta un poco el hecho de que él salga libre porque al final yo no sé cómo vaya a reaccionar, yo en su momento no lo creí capaz de muchas cosas, y él me demostró que, en efecto, era capaz de mucho más de lo que yo me imaginaba, entonces no te voy a mentir, sí me genera un poco de miedo, un poco de ansiedad, pero yo confío en que la justicia se va a hacer, y que lo que pase va a ser porque así tenía que ser”, declaró Jeanette.