Muere Cloris Leachman, la abuela Ida en “Malcolm el de en Medio”, a los 94 años

La actriz Cloris Leachman murió a los 94 años de edad, así lo han confirmado este miércoles medios de comunicación estadounidenses. De acuerdo con la información que emitió TMZ, Leachman falleció por causas naturales la noche del martes en su hogar, en Encinitas, California, Estados Unidos.

La actriz es recordada por interpretar a la abuela Ida en la popular serie Malcolm el de en Medio. “Ella tuvo la mejor vida de principio a fin que podrías desear para alguien”, declaró su hija Dinah a TMZ, además consideró que ella estaba en paz y "dejó a todos con mucho amor”.

A lo largo de su fructífera carrera, Cloris Lechman también participó en The Mary Tyler Moore Show y en la película The Last Picture Show. Participó en tres películas de Mel Brooks, incluyendo la exitosa Young Frankenstein, y la popular Super Escuela de Héroes.

"Ha sido un privilegio trabajar con Cloris Leachman, una de las actrices más intrépidas de nuestro tiempo", declaró a la prensa Juliet Green, su mánager de toda la vida. “No había nadie como Cloris. Con una sola mirada tenía la habilidad de romperte el corazón o hacerte reír hasta que las lágrimas corrían por tu rostro. Nunca sabías lo que Cloris iba a decir o hacer y esa cualidad impredecible era parte de su magia incomparable”, detalló.

Una actriz multipremiada

En el transcurso de su trayectoria Cloris Leachman fue galardonada con numerosos premios, entre ellos ganó un Oscar como actriz de reparto en The Last Picture Show. Más tarde volvería a interpretar el papel en la secuela menos exitosa de la película Texasville.

Aunque siempre será recordada por interpretar uno de sus papeles más entrañables y recordados por el público; el de la tía Ida Welker, en la serie Malcolm el de en medio, quien era la madre de Lois. En la serie participó del 2001 al 2006 y ganó varias nominaciones al Emmy, su papel como antagonista fue muy aceptado por la crítica.

Leachman también prestó su voz en las películas animadas Beavis and Butthead, A Troll in Central Park y la versión en inglés de 2008 del anime Ponyo, así como en Los Simpson. Finalmente fue incluida en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión en 2011.