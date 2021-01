Kylie Jenner derrite Instagram con ATREVIDO top y ENTALLADO boxer: FOTOS

La empresaria y socialité, Kylie Jenner, parece saber bien que menos es más y en esta ocasión resaltó las curvas de su cuerpo con sólo dos prendas; tal como muestran una galería de fotografías que subió a su cuenta de Instagram donde parece que la temperatura siempre está al máximo.

Una pared fue todo el escenario que necesitó la bella Kylie Jenner para presumir su cuerpazo en una serie de tres fotografías donde aparece con su larga cabellera al aire y tan sólo un par de prendas puestas. Un top color blanco y un short gris entallado.

"Everything and more (Todo y más)." Fue la frase con la que Jenner compartió las instantáneas.