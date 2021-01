¡Rix en la CÁRCEL! Mhoni Vidente predice ESTO tras abuso sexual contra Nath Campos: VIDEO

Esta mañana durante el matutino "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión, Mhoni Vidente, la pitonisa más acertada de los espectáculos, predijo que pronto Rix estará la cárcel; esto luego de la polémica suscitada por el video que Nath Campos publicó en donde asegura que el youtuber abusó sexualmente de ella.

En el video de más de 40 minutos la influencer y cantante dijo que el suceso tuvo lugar un día en que salió de fiesta con sus amigos y cuando regresó se encontraba en estado de ebriedad, por lo que Rix —su amigo en ese entonces—, con el pretexto de acompañarla, entró a su casa y mientras dormía, abusó de ella.

Al respecto, la pitonisa dijo durante la emisión:

Mhoni Vidente también mostró su apoyo a Nath Campos y a todas las víctimas de abuso y violación, ya que desafortunadamente ella también vivió situaciones así en su pasado.

"Mi apoyo total a todas las mujeres que han sufrido violación, que se han tenido que callar. Yo fui una de esas personas, me tenía que callar porque yo soy de otra generación. Ustedes, hijas, son más jóvenes, denuncien, alcen la voz, no se queden calladas, no tengan miedo", dijo.

Finalmente, llamó a la población a respetar a las mujeres para evitar que sigan viviendo abusos de este tipo:

"Ante todo, el respeto a la mujer. No porque tome de más o traiga las de fuera me vas a violar. Yo me quiero vestir, hacer y decir lo que yo quiera y tú me tienes que respetar".