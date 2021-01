“El Capi” Pérez la pasó fatal en “Ventaneando”; así fue su catastrófico inicio en televisión

Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido en el mundo del espectáculo como “El Capi” Pérez, reveló durante una entrevista cómo fueron los inicios de su carrera en televisión y acerca de las experiencias que le dejó trabajar en Ventaneando, en donde, al parecer, no la llegó a pasar tan bien.

“El Capi” se ha convertido en uno de los conductores más queridos por el público y uno de los consentidos en TV Azteca, aunque no siempre fue así, así lo declaró durante una entrevista con Yordi Rosado: Carlos Alberto Pérez Ibarra migró de su natal Aguascalientes a la Ciudad de México con el objetivo de triunfar en la televisión mexicana.

Fue una dura lucha, recuerda “El Capi”, ya que solo llegó con 18 mil pesos en los bolsillos, producto de la venta de su camioneta. Comenzó trabajando en TV Azteca, en varios programas de Canal 7 tales como Deberían estar trabajando o El Hormiguero, sin embargo, narró, que en el momento en que estaba a punto de ser despedido, la producción de Ventaneando lo rescató.

Su cambio a “Ventaneando”

“El Capi” Pérez recuerda que cuando se enteró que lo iban a despedir comenzó a aferrarse y les decía a sus jefes: “Qué les falta: reportero, voy a ser reportero. Guionista, voy a ser guionista. Estaba aferrado,” fue entonces cuando concluyó el proyecto en el que trabajaba y Pati Chapoy, junto con su producción de Ventaneando, lo “rescató”.

“Dijo ‘a este güey no hay que despedirlo y que se venga de reportero un rato’”, narró "El Capi" Pérez a Yordi Rosado. Pero esos días en que comenzó a trabajar en el programa, “El Capi” no la pasó tan bien ya que lo mandaban a hacer guardia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la búsqueda de famosos, narró.

Aseguró que pasaba horas esperado ver llegar a algún artista, horas que pasaba sin hacer nada: “Horas, a ver si llegaba Eduardo Yáñez a partirme mi madre”, bromeó el conductor; “La verdad es que no la pasé bien trabajando para Ventaneando,” explicó.

Aunque hasta el momento el conductor les agradece “que me hayan rescatado y no me dejaran regresarme a Aguascalientes. Trabajé con ellos y yo estaba trabajando a cuadro en otros programas”, concluyó “El Capi” Pérez.