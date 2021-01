Hermano de Gael García recriminó a la viuda de su padre por tomarse selfies con el cadáver

El comportamiento de Bella de la Vega durante el funeral de su marido José Ángel García Huerta no fue del agrado del hijo de éste, José Emilio, quien también es hermano de Gael García Bernal.

El motivo de esto fue que a José le pareció un gesto irrespetuoso que la mujer se tomará fotografías junto con el cadáver de su padre durante la ceremonia y que además la viuda las subiera a sus redes sociales.

“Ya vi sus selfies y yo no estuve tanto de acuerdo con eso y sí, ya las vi… y yo no soy esta persona para decidir qué hacer y todo, pero yo conocía a mi padre y yo realmente pienso que a él no le hubiera gustado para nada todo eso".