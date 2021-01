Harry Potter regresa, ahora en forma de serie de HBO

Ejecutivos del legendario estudio Warner Bros. y del canal de televisión HBO, han estado teniendo reuniones con varios guionistas para encontrar una historia que pueda regresar al famoso mago Harry Potter, creado por J. K. Rowling, a las pantallas.

Sin embargo, fuentes allegadas a la productora, dicen que el proyecto todavía está en una fase inicial. No hay actores, ni guionistas, ni director definidos hasta el momento para la serie. Tampoco se sabe si se tratará del mago más popular, Harry Potter o si será un spin-off.

Un spin-off es un producto que puede serie, película, videojuego, entre otros, creados a partir de una obra ya existente.

Estos planes para la serie de Harry Potter, buscan también consolidar las plataformas de streaming de HBO Max, lanzada el año pasado en Estados Unidos, donde están programas tan exitosos como Game of Thrones o el regreso de Sex and The City.

La saga de Harry Potter, es uno de los productos más valiosos, pues las ocho películas que la conforman generaron más de 7 mil millones de dólares en el mundo. Sin embargo, J. K. Rowling comparte la propiedad con Warner, por lo que la escritora tendrá la última palabra en todas las decisiones.

Seguro, los Potterheads del mundo estarán al tanto de todo. ¿Veremos de nuevo a los actores de los que se enamoraron los fans hace más de 20 años?