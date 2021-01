Eréndira Ibarra hace fuerte revelación tras denuncia de Nath Campos: “Han abusado de mí”

Tras la denuncia de abuso sexual de Nath Campos contra el youtuber Rix, celebridades han decidido alzar la voz y contar su historia, como el caso de la actriz Eréndira Ibarra.

La actriz de “Sense 8” compartió en su cuenta de Instagram que fue agredida sexualmente por un reconocido actor. Aunque no reveló el nombre, indicó que más tarde coincidió con él en una serie y tuvo que trabajar junto a esa persona.

“Hace no mucho participé en una serie donde me vi obligada a trabajar con un abusador que me hizo mucho daño. Fui con mi agencia y con la producción y no pasó nada. El hombre estaba haciendo el paro, haciendo un personaje tan pequeño para tan ‘gran actor’ y que tristeza sería tener que castear a la actriz dos semanas antes de empezar por algo que pasó hace tanto tiempo. Esa fue la respuesta de la producción, mi chamba y mi silencio o quedarme sin nada”, escribió la actriz en su publicación.

Eréndira Ibarra buscó ayuda

La actriz de “Las Aparicio” indicó que durante la grabación de la serie sufrió ataques de ansiedad por tener que estar cerca de su agresor. Fueron las mujeres de la producción quienes la apoyaron y cuidaron.

Ante la respuesta que tuvo por parte de la agencia y producción de la serie, la actriz decidió contarle a su familia de lo sucedido y que tenía que compartir el set con su agresor. Por este motivo, decidieron realizar una carta para exigir que el actor no se acercara a Eréndira durante la grabación, pero éste intentó obligarla a firmar una cláusula de confidencialidad.

“Cada risa suya rodeado de ‘mis amigos’ me tronaba. Al final terminé el proyecto con la misma satisfacción de cualquier otro, pero con una sensación extraña. El productor y todas las personas involucradas ahora para mí tienen una flecha gigante sobre sus cabezas. Las veo y tengo claro que no les importo y eso nunca lo olvidaré”, añadió.

Actrices, como Marimar Vega y Maite Perroni, han externado su apoyo a Eréndira Ibarra a través de los comentarios en la publicación que ya cuenta con más de 12 mil reacciones en tan sólo algunas horas.