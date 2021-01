Paola Rojas aparece resfriada durante su programa; descarta tener Covid-19

La periodista Paola Rojas sufrió un incidente durante su programa en vivo, pues en el noticiario matutino estornudó fuertemente, preocupando a los televidentes. Sin embargo, la conductora aclaró que no estaba enferma y descartó padecer Covid-19.

Este miércoles, en Al Aire con Paola Rojas, la comunicadora se encontraba dando las noticias, cuando de repente realizó un estrepitoso estornudo que la tomó por sorpresa. Fue tan inesperado, que la reportera no alcanzó a cubrirse la boca con la parte interna del brazo, tal y como establece el protocolo de salud.

La acción también asustó a su compañero Carlos Hurtado, quien no encontró la manera de reaccionar al ver que la titular no se tapó la boca como las normas sanitarias lo marcan.

Al darse cuenta de lo sucedido, Rojas se quedó pasmada unos segundos y posteriormente pidió disculpas al público y compañeros por su descuido.

“Discúlpenme, yo se que los estornudos están fuera de lugar en estos tiempos de pandemia”, alcanzó a decir Paola.

Después, la periodista explicó que esto se debió a que el aire acondicionado del foro de grabación estaba muy frío, información que confirmó su compañero Carlos Hurtado.

Paola Rojas tomó este momento con humor y en su cuenta de TikTok publicó un video con la canción viral de The Shangri-Las, Remember (Walking in the Sand). En la grabación se puede ver como Huratado se sorprende con el estornudo de la conductora.