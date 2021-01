Esta fue la TRAICIÓN que realizó famoso ACTOR a la conductora de noticias Paola Rojas

Si eres fanático del programa “Hoy” seguro te diste cuenta que ayer viernes sorprendió al público Juan Carlos Nava mejor conocido como “El Borrego”, quién era conductor y productor del programa cómico en Telehit “Guerra de chistes”, y ha sido mucho tiempo actor en Televisa.

Bueno pues “El Borrego” causó polémica en su visita a este programa matutino a principios de junio hya que traicionó a la conductora Paola Rojas, ¿en qué sentido?

Pues a Juan Carlos Nava se le ocurrió revelar una dinámica con quién habría tenido un acercamiento amoroso en el medio del espectáculo, y luego de Galilea Montijo le preguntaron varias veces si quería que ella lo revelará el conductor finalmente dijo:

“La voy a quemar bien cañón… Paola Rojas”… ante la mirada atónita de todo el mundo.

Esto como era de esperarse le valió muchísimas críticas porque no toleran que exhibiera a una dama como es Paola Rojas y que tocaran el tema tan sensible que ella ha experimentado con su expareja "Zague" y que "El Borrego" se valiera de ello a modo de broma, la gente no toleró que este conductor hablara de la vida privada de Paola sólo por hacerse el gracioso.

La gente le comentó:

“Un Caballero no tiene memoria”; “El Zague y éste… Con puro imbécil sale Paola, ella es una dama”; “Poco hombre, mejor cállate”… entre algunos otros comentarios que fueron en contra de Juan Carlos.

Paola Rojas y su relación con Zague

Recordemos que la conductora Paola Rojas y el comentarista de fútbol Luis Roberto Alves “Zague”, tuvieron un problema de divorcio muy complicado y comentado, que al parecer lastimó mucho la vida privada de Paola por el tema delicado de sus hijos gemelos de apenas 8 años de edad.

De hecho, se sabe que la conductora se mostró un tanto molesta al ver este vídeo en donde la expulsión de tal manera tanto que hablo con directivos de la empresa para que le pusieran un correctivo a “El Borrego” Nava, sin embargo no se confirmó.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

eadp

