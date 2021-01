Danna Paola habría compuesto esta CANCIÓN tras su tóxica relación con Eleazar Gómez

A solo unos días que Danna Paola lanzara su nuevo material musical O.K. y que se convirtiera un éxito rotundo, sus fans han salido a declarar que uno de los temas de su nuevo álbum recopila los momentos que vivió durante la relación tóxica que mantuvo con su expareja, el actor Eleazar Gómez, hace casi 12 años.

De acuerdo con la información dada a conocer, la canción a la que los fan hacen referencia es “Calla tú”, en donde supuestamente Danna Paola aborda el tema de su complicado noviazgo que la llevó a permanecer más de cinco años al lado de Eleazar Gómez.

La famosa cantante y actriz fue cuestionada durante una entrevista en el programa Sale el Sol sobre el motivo que la llevó a escribir este tema, y Danna Paola aseguró que el machismo que se vive dentro de la industria musical, el cual debe erradicarse, fue unas de sus motivaciones.

¿Dedicada a Eleazar Gómez?

En el mismo programa se le cuestionó si “Calla Tú” realmente estaba dedicada a su exnovio Eleazar Gómez, ante esto Danna Paola aseguró que la canción es “un tema que desde el día en que lo escribí, necesitaba escribir sobre esta situación, tenía muchas ganas de escribir algo, porque no es que una relación o con una persona en específico, yo haya vivido violencia, pero todas hemos vivido violencia de alguna manera”, destacó.

Danna Paola también hizo énfasis en que en la industria en la que trabaja existe mucho machismo y ya han intentado callarla en diversas ocasiones: "lo he dicho y ha sido nota en todos lados, que calladita no me veo más bonita”, respondió.

Danna Paola se describe como una persona muy directa, muy transparente y que ha aprendido mucho sobre feminismo estos últimos tres años, "para mí ha sido una catarsis interna el decir: 'necesito escribir una canción que hable de esto’”, destacó la artista. Y con la canción, finalmente Danna Paola envía un poderoso mensaje a todas sus fans; que no está bien vivir en un entorno de violencia de ningún tipo, destacó.