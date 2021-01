Biby Gaytán, Ángela Aguilar y Danna Paola usan la prenda que queda bien en los 20 y los 40

Existen prendas de vestir que se han convertido en clásicos, como la chamarra de mezclilla, que aunque las modas pasen sigue siendo una tendencia año con año. Lo mejor, es que le queda bien a mujeres de 20, 30 o 40, y así lo han demostrado Biby Gaytán, Ángela Aguilar y Danna Paola al lucirla de forma espectacular.

La esposa de Eduardo Capetillo luce genial con lo que se ponga, pero este jueves sorprendió con un look de chamarra de mezclilla con apliques que dejó encantados a sus seguidores. La cantante y actriz de 48 años, combinó perfecto la prenda con pantalones blancos y camisa negra.

Este atuendo le ha valido cientos de halagos por parte de sus fans y seguidores en Instagram, en publicó una serie de fotografías para mostrar su clásico estilo con una de las prendas que no pueden faltar en el armario de ninguna mujer.

Ángela Aguilar y Danna Paola también saben lucir las chamarras de mezclilla

La hija de Pepe Aguilar se ha caracterizado por estar a la moda y saber lucir una gran variedad de looks, por lo que no es raro que también le encante lucir las denim jacket. En sus fotografías la hemos podido ver con este look en diversas ocasiones, desde sesiones de fotos hasta para salir a un día de compras.

Por su parte, Danna Paola ha llevado esta prenda en estilos muy novedosos, como la pudimos ver hace unos años con una chamarra con remaches de metal que sin duda le dio un aspecto juvenil y divertido. Aunque también la ha llevado en sus estilos más clásicos, en tonos claros y oscuros.