"No me gustan más jovencitos que yo, todavía": Lucero habla sobre cómo le gustan los HOMBRES VIDEO

Para nadie es un secreto que Lucero se ha convertido en toda una referente de la música y la actuación en el país, pues todas y cada una de sus colaboraciones dan bastante de qué hablar dentro del mundo del espectáculo.

Como sabes, la protagonista de telenovelas como "Soy tu dueña", "Mi destino eres tú" y "Por ella soy Eva" estuvo casada por varios años con el cantante, Mijares; el matrimonio dio vida a dos hijos.

Tras su repentino divorcio, la también modelo fue vinculada sentimentalmente con el empresario, Michel Kuri, con quien llevaría años de relación.

Protagoniza divertido TikTok...

En redes sociales se viralizó un video de TikTok protagonizado por Lucero, quien al parecer en aquellos tiempos gozaba de soltería pues lanzó una ardiente invitación.

En la breve grabación observamos a la cantante durante una entrevista y al parecer fue cuestionada sobre si le gustaban los hombres menores a ella.

"A mí no me gustan más jovencitos que yo, todavía no. Cuando te vas volviendo más grande te comienzan a gustar más jóvenes. Si hay algún joven que se apunte", dice la actriz.