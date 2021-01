Natalia Téllez, ¿Acomplejada por no ser VOLUPTUOSA como sus compañeras?; esto piensa la conductora: VIDEO

Los complejos es algo de lo que nadie se escapa y aunque todos los humanos podemos ser víctimas de ellos, notoria y estadísticamente hay más mujeres que hombres a disgusto con alguna parte de su cuerpo, por vanidad, presión social o lo que sea. Cualquiera pensaría que sólo quienes estamos fuera del televisor podemos padecer esto, sin embargo, hay una conocida conductora que muchas veces ha opinado al respecto de sí misma por no tener grandes pechos como los de sus compañeras.

Se trata de Natalia Téllez, quien hace unos meses, en una emisión del programa 'Netas Divinas', reveló que todas sus compañeras de trabajo siempre han sido "muy chichonas", cosa que no le ha generado trauma alguno. Sin embargo, ya en diferentes ocasiones la joven saca el tema cada vez que puede, para recalcar su carencia ¿Se sentirá mal y no lo dice?

La verdad es que no, pues en esa misma emisión ella aclaró, que lo que pasa es que le parece muy gracioso que socialmente se le dé tanta importancia y que cada cuerpo es distinto.

Sin complejos

"Si a mí realmente me doliera lo de las chichis jamás lo diría, porque yo creo que el humano es muy frágil. Lo uso, porque me parece muy gracioso. En Telehit yo cuando empecé a conducir, todas mis compañeras eran muy chichonas y entonces a mí realmente nunca me ha generado ningún complejo no tenerlas, porque jamás hablaría de algo que me duele de manera tan pública o tendría que haberlo trabajado mucho", contó la conductora.

Natalia Téllez es una de las conductoras jóvenes más queridas de la televisión. Se ha ganado el cariño del público gracias a su simpatía e irreverencia a la hora de expresarse, cosa que le ha valido haber tenido ya su propio programa en Telehit, participado en el matutino 'Hoy', '¿Quién es la máscara?' y actualmente conduce el programa de 'Netas Divinas' al lado de Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magun.

En el programa emitido el 12 de agosto, se habló acerca de los estereotipos de belleza y Paola Rojas comentó a sus compañeras, que le parece, que "Si hay algo sexy es la seguridad en ti misma", comentó la periodista y agregó que las mujeres que están conformes con su cuerpo son las que tienen mayor magnetismo para agradarle a otros.