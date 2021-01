Julián Gil DENUNCIA falta de camas en hospital tras dar POSITIVO a Covid-19: VIDEO

La tarde de este miércoles 20 de enero, Julian Gil dio conocer, a través de sus redes sociales, que se ha ausentado debido a que presentó síntomas fuertes de Covid-19, ante esta situación acudió al hospital pero no encontró camas.

En un video, el actor confirmó que se contagió de coronavirus, por lo que atraviesa el quinto día después del diagnóstico. En la imagen, se puede ver a Gil con semblante cansado así como con problemas para respirar.

Señaló que desde hace más de una semana no acude a los foros de grabación de Televisa, así que descartó cualquier posibilidad de contagio dentro de un foro. Hasta el momento, sigue las medidas sanitarias correspondientes.

"Me he cuidado mucho, pero no sé cómo ni cuando me contagié, me ha tocado el Covid. He seguido todos los protocolos durante casi un año, no sé cómo, ni cuándo, ni dónde", expresó el actor.

Promueve sana distancia

Sin embargo, el actor tuvo que enfrentar problemas para tener una cama en un hospital. Ante esto, decidió mantenerse en casa para atender esta emergencia. Por otro lado, agradeció al productor Juan Osorio por las atenciones que le ha brindado.

Para finalizar, el también modelo señaló que sigue presentando malestares por lo que la enfermedad permanecerá un buen rato. Exhortó a utilizar el cubrebocas, la sana distancia así como un buena dieta.