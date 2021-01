¡Johnny Depp no será Willy Wonka! Estos actores COMPITEN por interpretar al chocolatero en la nueva película

Warner Bros anunció que traerá nuevamente a Willy Wonka a la pantalla grande con un Spin-off, el cual narrará la historia del chocolatero antes de hacerse cargo de la fábrica, por lo que se sospecha que los productores estarían buscando a actores jóvenes que puedan interpretar al icónico personaje.

De acuerdo con la información del medio estadunidense The Hollywood Reporter, la cinta se titulará Wonka y estará a cargo de Paul King, el director de Paddington. Su estreno en cines está previsto para el 17 de marzo de 2023.

El actor Johnny Depp, quien hizo este papel hace más de 15 años, no fue considerado por la productora, no sólo porque es una nueva versión, sino también por el problema legal que enfrenta con su exesposa Amber Heard, que lo ha acusado de violencia. Estos conflictos han dejado al actor fuera de varios proyectos como Animales Fantásticos y Piratas del Caribe.

Tom Holland o Timothée Chalamet los mejores candidatos

Esta sería la tercera vez que el relato infantil creado por Roald Dahl en 1964 tiene una adaptación fílmica. La primera fue protagonizada por Gene Wilder en 1971 y posteriormente, Tim Burton hizo su versión en 2005, en la que Depp dio vida al excéntrico personaje.

Debido a que esta versión requiere a un personaje joven se ha puesto la mirada en dos candidatos. Según nueva información de Collider, Tom Holland y Timothée Chalamet, son los actores que se han considerado para hacer el chocolatero. El primero es conocido por su rol como Spider-Man, mientras que el segundo como uno de los perfiles más interesantes en el cine de autor.

El actor británico ha destacado por su personaje de Peter Parker en el universo de Marvel Studios, sin embargo también ha destacado por papeles mucho más maduros como en “El diablo a todas horas” o la próxima a estrenar “Cherry”, un trabajo bajo la dirección de los hermanos Russo.

En tanto, el protagonista de “Call Me By Your Name” ha sido uno de los actores más jóvenes en ser nominado a un Oscar. Además, de acuerdo a medios especializados, Chalamet tiene más de un proyecto atractivo que todavía no ha presentado por la pandemia de COVID-19.

De la misma manera, Netflix ha anunciado que está preparando dos series animadas basadas en Charlie y la fábrica de chocolate y sus personajes, las cuales tendrán a Taika Waititi como director, guionista y productor ejecutivo.