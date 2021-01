Por ESTA RAZÓN Edwin Luna y Kimberly Flores ya no quieren tener más hijos: VIDEO

Edwin Luna es padre de tres hijos, dos niñas y un varón fruto de matrimonios distintos. Actualmente el integrante de la Trakalosa de Monterrey está casado con Kimberly Flores, modelo y mamá de su última hija. Aunque recientemente la pareja dijo que querían tener otro hijo, Edwin confesó que rectificaron y reveló las razones que los llevaron a tomar la decisión de ya no tener más hijos.

Esta mañana durante la emisión de "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión, el cantante Edwin Luna comentó en exclusiva que la pandemia le ha servido principalmente para convivir más con su familia. No había tenido tiempo de hacer esto debido a que generalmente está en gira con su agrupación.

Sin embargo, esta etapa también le permitió reflexionar sobre la idea de tener más hijos, la cual surgió antes de que iniciara el Covid-19:

"Esto también me llevó a tomar otra decisión. Antes de que iniciara la pandemia queríamos tener una hija y platicando con mi esposa le digo 'ya no más hijos' porque te das cuenta de lo valioso que es estar con tus hijos. Imagínate que llega otro bebé cuando reinicie la gira de la Trakalosa".

Luna explicó que había ocasiones en las que se encontraba de gira y se sentía deprimido. Al principio le atribuía eso al cansancio que le genera viajar, pero luego se dio cuenta de que su tristeza se debía a la ausencia de su familia. En estos últimos meses ha aprendido a valorar la compañía de su esposa e hija.

Actualmente ha mantenido pláticas con Kimberly Flores y ambos llegaron a la conclusión de que la mejor opción para ellos es que él se haga la vasectomía:

"Le dije (a Kimberly) que yo voy a cerrar la llave. Yo me quiero operar para estar más tranquilos y que no haya tanto de que si el tratamiento, que si esto, mejor me opero, nos evitamos cosas y a disfrutar mucho a mis hijos".