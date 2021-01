Poncho de Nigris revela las secuelas que le dejó el Covid-19; asegura que se le olvidan las cosas: VIDEO

Poncho de Nigris se mostró y externó las secuelas del Covid-19 a través de sus redes sociales, canales donde anunció que tanto él como su familia habían dado positivo a la enfermedad respiratoria.

En su cuenta de Instagram, el actor se dejó ver desmejorado, pero aseguró que están enfocados a sacarse el bicho del cuerpo, sobre todo de manera mental.

"Seguimos en la lucha y esperemos salir pronto de esta batalla interna, este virus está diseñado para bajarte el ánimo y que desistas contra el, me pego fuerte pero nunca me he rajado", escribió el famoso.

De Nigris aseguró que ya atravesó unos días difíciles y apenas salga de esta situación, cambiará de hábitos para llevar una vida más sana:

"Ya pase unos días muy difíciles pero ya me siento que estoy empezando a generar anticuerpos, saliendo de esto a cambiar hábitos de vida más sanos y a seguir con la misma actitud positiva que eso mata todo."

¿Cuál fue el mensaje de Poncho de Nigris para sus seguidores?

Poncho le mandó un mensaje a todas las personas que se encuentran atravesando por la misma situación que él: mucha fuerza y mucha calma

"Los que están pasando por eso mucha fuerza y calma, es de día a día sin bajar los brazos, te engaña y te hace pensar que y estás bien y regresa más fuerte. 14 días y estamos fuera".

¿Cuáles son las secuelas que sufre?

Poncho de Nigris aseguró en entrevista para el programa De Primera Mano que ya casi está recuperado, pero tiene secuelas:

"Es medio extraño el insomnio, dolores de cabeza y cansancio. Yo creo que en unas tres semanas o en un mes andaré en lo físico al cien. Se me están olvidando las cosas y afecta la memoria, es una de las secuelas que tiene el coronavirus”.

Si necesitas asesoría en cuanto a pruebas para la detección de COVID-19, envía un WhatsApp a JLN Labs (55 3026 0609) y agenda tu cita para que te visiten a domicilio y te hagan la prueba.