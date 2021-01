María León: ¿Rubia, pelirroja o morena? Cuál de estos looks la hacen ver más SENSUAL

Sin duda alguna María León es una de las mujeres más bellas y sensuales del medio del espectáculo latinoamericano pues no por nada se ha convertido en la favorita del público, y muy pronto la podremos ver de nuevo en teatro musical con su regreso como “María” en “Hoy no me puedo levantar”.

Actualmente, podemos disfrutar de una María León con una cabellera larga en color oscuro, pero no siempre ha sido así, aunque luce verdaderamente espectacular, la cantante y actriz ha experimentado con su cabello en diversos colores.

Es por eso que a continuación te compartiremos algunos de los looks que María León ha portado a lo largo de su carrera pues ha ido de llevar una melena súper cortita y platinada a un look más atrevido en colores rojos.

Los looks de María León

En sus inicios con Playa Limbo, María León tenía su cabello super cortito al estilo “pixie” y totalmente platinado.

Bayalage

Así es, esta tendencia de ir de un color más oscuro a más claro también lo trajo “La Sargento” León, y la hacía lucir muy bella.

Pelirroja

También María ha pasado por el color rojo en su melena, mismo que utilizó cuando participó en el musical “Chicago” a lado de Bibi Gaytán.

Rubia

Sí, también optó por el color rubio en su cabello, en esta ocasión sue ayudo un poco con algunas extensiones para darle un alargamiento a su melena dorada.