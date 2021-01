Así responde Gaby Spanic a quienes CRITICAN su aspecto

La actriz Gaby Spanic no se quedó callada y contestó a quienes la critican por medio de redes sociales su aspecto tras su caracterización de Paola Bracho, personaje que interpretó hace más de 20 años en la telenovela ‘La Usurpadora’.

En entrevista para el programa de Venga la Alegría, la actriz dijo que las personas críticas su rostro y su físico, pues aún luce bien a pesar de tener 47 años.

Spanic reveló que para revivir a su icónico personaje la ayudó un experto a caracterizarse.

“Este trabajo fue de un gran profesional, de Miguel San Román, me vine aquí a Guadalajara, el maquillaje ha evolucionado muchísimo y él es espectacular maquillando”.

En tanto, la actriz confesó que ha bajado mucho de peso desde que comenzó en el reality show de baile en Europa. Indicó que por esta actividad ha cambiado su físico y se mantiene en buena forma.

“Nadie me ha visto en persona, porque ya son 14 kilos y medio que me quité en 5 meses de baile en Europa y la gente cambia y yo he sido linda siempre”.