Mhoni Vidente recuerda cuando fue SECUESTRADA; por esta razón logró salir: VIDEO

En exclusiva para "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión, Mhoni Vidente, la adivina más acertada del mundo de los espectáculos recordó cuando fue secuestrada; este fue un suceso traumático para ella, pero gracias a eso se dio cuenta de la fuerza espiritual que la rodea. A partir de esta desagradable experiencia saltó a la fama por sus predicciones.

La vida de la aclamada pitonisa cubana no ha sido fácil. Desde su adolescencia se enfrentó a diversos problemas, uno de ellos: la pobreza. La situación tan precaria en la que vivía obligó a Mhoni Vidente a prostituirse a cambio de unas monedas.

"Anoche soñé que cuando tenia 15 años y estaba en el Malecón en Cuba. Ya saben que yo me prostituía lamentablemente desde los 14 o 15 años porque no teníamos para comer", mencionó.

Desafortunadamente para ella no fue la única experiencia de este tipo que tuvo que superar, ya que recuerda que hace aproximadamente 10 o 12 años, fue secuestrada por seis hombres en Monterrey:

"Yo tuve que reinventarme ahí (...) la tuve que pasar porque todos los días tenía una pistola encima. Yo dije 'en tus manos me pongo, señor, de aquí voy a salir' y es cuando sale Mhoni Vidente al estrellato por medio de 'Sabadazo' después del secuestro".

La vidente explicó que ella misma predijo su propio secuestro; estaba segura de que la mantendrían privada de su libertad durante tres días y así fue. Algo que le ayudó a mantener la calma y a salir de la situación fue encomendarse a Dios y a la Virgen María, y sin dar detalles explicó que todo apunta a que fue un "ajuste de cuentas".

"Tu puedes decir de Mhoni Vidente lo que quieras, que me acosté con mil hombres y por eso tengo lo que tengo, pero mi lado espiritual es más fuerte que mi vida entera y eso es lo que me defiende y me hace seguir adelante. Por eso les digo, tómense de Dios y la Virgen María para que salgan adelante", concluyó la astrologa.