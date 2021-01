Disney Plus: ¿Cuándo y a qué hora se ESTRENA la serie WandaVision?

La espera ha terminado para los fans de Marvel, pues en estos días es el estreno de WandaVision a través de la plataforma de streaming Disney Plus. Esta es la primera producción de Marvel Studios después de que durante el 2020 no pudiera hacer ningún lanzamiento ni rodar sus películas.

En el Investor Day de Disney que se realizó el pasado 10 de diciembre, se dieron a conocer las nuevas producciones del Universo Marvel para cine y Televisión. Habrá muchas series y películas para los próximos años pero será ‘WandaVision’ la que inicie la siguiente fase de los superhéroes.

¿Cuándo se estrena?

Será este viernes 15 de enero cuando la serie esté disponible en DisneyPlus. En un principio se tenía pensando que fueran seis episodios de una hora aproximada de duración, pero al final los productores decidieron que fueran nueve episodios de entre 20 y 30 minutos.

Estas son las fechas de estreno de los capítulos:

Episodio uno y dos - 15 de enero

Episodio tres - 22 de enero

Episodio cuatro - 29 de enero

Episodio cinco - 5 de febrero

Episodio seis - 12 de febrero

Episodio siete - 19 de febrero

Episodio ocho - 26 de febrero

Episodio nueve - 5 de marzo

La plataforma funciona con el horario del pacífico, por lo que en México la serie no estará disponible en las primeras horas del viernes, sino que se podrá disfrutar hasta las 2:00 am, tal y como pasaba con 'The Mandalorian'.

Para poder ver esta historia se necesita tener una suscripción a DisneyPlus, el cual tien un precio de 159 pesos al mes o mil 599 pesos por un año en México. La plataforma ofrece siete días gratis para quienes aún no se han suscrito.

¿De qué trata?

La historia presentará lo que sucede con la Bruja Escarlata y Visión luego de que Thanos consiguiera las gemas del Infinito y chasqueara los dedos. Por supuesto, la gran duda de los seguidores de Marvel es cómo Visión sigue vivo, pese a morir en Avengers: Infinity War.

Posiblemente, Marvel Studios utilice esta serie como base para continuar con el multiverso de cara a la inclusión de nuevos personajes de los cómics en las producciones live-action.