¡Niños tienen el alma pura! Hijo de Xavier Ortiz asegura que lo VE y PLATICA con él: VIDEO

La pérdida de un familiar, por los motivos que hayan sido, siempre será doloroso para todos aquellos que lo aman, pues la aceptación, son un duro proceso de asimilar al grado de necesitar ayuda de profesionales de la salud mental.

En el caso de la familia del actor Xavier Ortiz compartieron esta complicada fase. Sin embargo, sorprendieron mucho los comentarios de su hijo, de nueve años, quien afirmó que aún lo ve y se comunica con él.

¿Qué dijo el hijo de Xavier Ortiz?

En entrevista para Ventaneando, el pequeño aseguró que en ocasiones ve al artista y hasta platica con él. "Yo lo veo, le platico. A veces está frente de mi mama y no lo ve", fue el impactante comentario.

Por su parte, la expareja del actor, Carissa de León explicó que el pequeño acude a un especialista para tratar la muerte de su padre y que en las próximas sesiones, tratarán este tema:

“Es algo que vamos a tratar en la próxima sesión porque es algo relativamente reciente. Luego me dice 'mamá, mi papi quiere hablar contigo, te quiere felicitar por tu cumpleaños y la Navidad'. Apenas vamos a hablar de eso, no sé qué me vaya a decir y no sé cuál sea el consejo de la terapeuta”, explicó De León.

También Carissa ha tenido que recurrir a terapia para superar el amargo episodio de Ortiz a pesar de que se encontraba en los trámites de divorcio.