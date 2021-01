"No tengo trabajo, pero estoy agradecido": Germán Ortega habla de su experiencia tras recuperarse del Covid-19: VIDEO

Germán Ortega, comediante mexicano conocido por su participación en el programa Relatos Macabrones, compartió en exclusiva que aunque actualmente no tiene trabajo debido a la pandemia por Covid-19, se siente muy agradecido de "haber brincado este virus", pues hace unos días reveló que él y su familia contrajeron la enfermedad y tuvieron que estar aislados hasta recuperarse.

En entrevista para "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión, el comediante reflexionó sobre todos los aprendizajes que le dejó la situación. También aprovechó para agradecer al personal de salud que actualmente se encuentra realizando su labor lejos de su familia.

Ortega explicó que actualmente se siente "raro" porque ha visto que muchas personas no están acatando las medidas de higiene para evitar contagiarse, por lo que llamó a la población a evitar ser negligentes para que las pérdidas que ha habido en este tiempo "no sean en vano".

Con el sentido del humor que lo caracteriza, el comediante compartió que trató de tomar la enfermedad de manera positiva e indicó que su esposa aún se está recuperando:

"Literalmente lo tomamos positivo en casa. Nunca lo maldije, es una bacteria, pero no la maldije porque la podía hacer enfurecer. Me preocupaba la situación de mi familia, pero a lo más que llegó fue que mi esposa e hijo perdieron el sentido del gusto y del olfato. Yo tuve otros síntomas, cansancio y tos, pero no me pegó tan duro".