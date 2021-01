Guaynaa incursiona en el K-pop; lanza colaboración ¿será BTS o Blackpink?

El k-pop es un género musical proveniente de Corea del Sur, el cual está dominando a nivel mundial, pues grupos como BTS o Blackpink, han roto fronteras y se posicionan en las listas de popularidad. Sin embargo, el reggaetón continúa en el gusto del público y por ello estos dos géneros se juntarán con una colaboración inesperada.

Esta vez Guaynaa se sumará a los artistas latinos que han colaborado con estrellas del K-pop, tal es el caso de la agrupación Reik, los cuales participaron con la banda surcoreana Super Junior en el sencillo Otra vez, o también Sebastián Yatra, quien cantó con Monsta X para la canción Magnetic.

El puestorriqueño tendrá una participación con Chungha, una de las solistas más importantes del país oriental, quien lanzará su álbum Querencia.

El disco el cual tendrá cuatro lados y estará conformado por 21 temas, entre los que se encuentra “DEMENTE”, la canción que lanzará junto a Guayanaa.

¿Quién es Chungha?

Chungha formó parte del grupo I.O.I, desde su debut en 2016 hasta su disolución en enero un año después. Sin embargo, la carrera de esta cantante y bailarina no terminó ahí, pues en 2017 debutó como solista con su primer miniálbum, Hands on Me.

Desde su comienzo en el programa “Produce 101”, demostró su talento en la danza conquistando a toda corea.

Recientemente, la artista tuvo que suspender el lanzamiento de su nuevo álbum ya que contrajo Covid-19. Ahora, esta lista para regresar a los escenarios con su disco que contiene otras participaciones como la que hizo con el Dj R3hab,“DREAM OF YOU”.