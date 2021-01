Esto piensa Mhoni Vidente de los LÍDERES del mundo. ¿Pasará algo con Joe Biden?

Si hay un líder que ha causado polémica y alboroto en el pasado 2020 y a principios de 2021, ése es Donald Trump. Sin embargo, de acuerdo a las profecías de Mhoni Vidente, muchos líderes del mundo podrían perder el rumbo, debido a que en sus palabras: " Muchos líderes de América Latina se están creyendo que son Dios y quieren gobernar siempre y no".

La cubana expresó que seguirían los cambios en todos los países, pues este año es el de los ilumninados, un año de muchos cambios radicales en más de un sentido. Gente de poder y regreso a la normalidad. Según contó, hay 13 personas que tomarán cartas en el asunto, para que el ser humano pueda volver al progreso, justicia,bienestar y salud.

También presagió, que serán las sociedades, quienes empezarán a quitar a los líderes que no funcionaron durante la pandemia, pues los ciudadanos de diferentes países podrían haberse decepcionado por otorgarle poder a quien no lo merecía o que no tenía la capacidad de dirigir.

Golpes de estado

La profeta explicó que en el 2021 la vida de algunos políticos podría correr peligro por cuestiones de atentados terroristas o de quitarlos directamente de su cargo, pues remarcó que será un año muy agitado en cuanto a los cambios políticos en el mundo entero.

Advirtió que se ven atentados en contra de Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, al igual que con el presidente ruso Vladimir Putin, de quien también pronosticó que podría tener problemas de salud. Asimismo, presagió problemas de atentados al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo, su salud podía estar tambaleante.

De igual modo, presagió atentados o derrocamiento a los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, de Brasil, Jair Bolsonaro y de Ecuador. Naciones donde la vidente anticipa golpes de estado para sacar a sus dirigentes del poder, definitivamente.

Estas declaraciones las dio durante sus predicciones de año nuevo, subido el 30 de diciembre de 2020 a su canal de Youtube.