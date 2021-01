Fragmentos de una Mujer, aquí la explicación del confuso final de la película que rompió Netflix

Fragmentos de una Mujer es la historia que, por el momento, ha cautivado a la audiencia de Netflix. Ésta es la historia de una madre que tras perder a su hija en el parto tiene que vivir el profundo dolor y vivir en una especie de aislamiento emocional.

La desgarradora cinta esta dirigida por Kornél Mundruczó y en el papel principal tiene a Vanessa Kirby como Martha y a Shia LaBeouf como Sean. La pareja había acordado tener a su pequeña en casa, sin embargo, la partera a la que habían acudido para el evento no llega y manda un reemplazo a Eve.

En la labor de parto algo no sale conforme lo esperado y la hija de Martha y Sean muere, la partera Eve es acusada por este hecho y la historia del dolor y el proceso del duelo es lo que la película relata.

Pasó en la vida real

Es de mencionar que esta es una historia real, en la que el director y la guionista Kata Wéber tienen que ver, pues ellos son pareja y tuvieron que enfrentar la pérdida de un hijo, además de su perspectiva personal, también usaron el caso de una partera húngara que enfrentó un juicio que puso a todo el país alerta con el asunto.

Final explicado

El final fue un poco intrigante, pero hay claves que ayudan a descifrarlo, todo tiene que ver con una fruta, es decir, con las manzanas que a lo largo de las dos horas y seis minutos que dura la cinta están presentes, en el supermercado, podridas y de hecho a una de ellas le saca las semillas y las siembra, para que, más adelante cuando ha comenzado a aceptar el dolor, florezcan en un árbol en que se ve trepar a una niña.

Problemas con Shia LaBeouf

Es de mencionar que la cinta se perfila para los premios de la temporada, entre los que llama la atención el Oscar, sin embargo, el actor Shia LaBeouf ha sido eliminado de las consideraciones, pues está inmerso en un escándalo, luego de que la cantante FKA Twigs lo acusara de violencia doméstica, a su voz se unió la de la cantante Sia, que compartió producción con el estadounidense en la grabación del videoclip Elastic Heart.

Shia LaBeouf en Fury

El actor reconoció todo en una entrevista ofrecida al New York Times. De tal modo se suma que la que hasta el sábado pasado era su pareja, Margaret Qualley, según People decidió terminar su relación, sin embargo, ella no se manifestó en contra del actor, simplemente no quiere que su vida personal afecte su carrera que apenas comienza a despuntar.