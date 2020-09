Christian Nodal se tatúa la cara de Belinda en el pecho; la ama más que Lupillo Rivera: FOTOS

View this post on Instagram

BOMBA ud83dudca3 CHRISTIAN NODAL AL IGUAL QUE LUPILLO RIVERA SE TATUOu0301 EL ROSTRO DE BELINDA !! #ChristianNodal despueu0301s de hacerse el tatuaje cerca a la oreja con el nombre de #Beli ahora al igual que #LupilloRivera se hace un tatuaje del rostro de su amor #Belinda en el pecho, tal como lo muestra en este video que publicou0301 en su #Instagram donde se ve a Belinda depilau0301ndole el pecho mientras el tatuador dibuja su rostro. Y nos preguntamos es coincidencia o podru00eda ser que Belinda le dice a todos sus galanes de turno y novios que se tatuu0301en su rostro o su nombre? QUE CREEN USTEDES? Tu Equipo #ChismeNoLike #elisaberistain #javierceriani #StoriesNewsByClauKosters @ClaudiaKosters1