¡Sí soy Rebelde! RBD dará concierto después de 12 años; te decimos la FECHA

E vamos de recordes?u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 Em 12 horas ju00e1 tem mais de 166.902 seguidores e com isso se torna a playlist MAIS SEGUIDA DE UM ARTISTA. O recorde anterior era do grupo do BTS com 125.000 em 24 horas.u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 Su00e1lvame supera a marca de 12.000.000 reproduu00e7u00f5es no Spotify.u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u0026#34;No digas nadau0026#34; e u0026#34;Ensu00e9u00f1ameu0026#34; su00e3o as mu00fasicas mais compradas do Google Play.u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 O albu00fam u0026#34;Rebeldeu0026#34; superou a marca de 10 milhu00f5es streams no Spotify Latino em 1 hora.u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 RBD u00e9 o primeiro grupo a receber mais de 53 MILHu00d5ES de reproduu00e7u00f5es em menos de uma HORA no Spotify.