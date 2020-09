Dulce María revela si participará o no en el reencuentro de RBD: VIDEO

View this post on Instagram

Hoy mu00e1s que nunca he recordado que el presente es lo u00fanico que tenemos y donde debemos viviru2764ufe0f un du00eda a la vez , con paciencia , esperanza y mucha fu00e9 de que esto pasaru00e1 y mientras nosotros trabajar para ser mejores y que todo lo que ha a paso no sea en vano ud83dude4fud83cudffb les mando besos ud83dude18