¿Competencia? Salma Hayek se compara con Ariana Grande: FOTO

View this post on Instagram

Getting ready for the week!u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u00a1Preparau0301ndose para la semana!u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 This #Guccioffthegrid bag is designed for those mindful of their #environment ud83cudf0e. Creative director @alessandro_michele used #recycled, #organic, bio-based and sustainably sourced materials, including ECONYLu00ae, made from regenerated Nylon (from abandoned fishing nets, old carpets and other scraps - including plastics that harm #marine life ud83dudc1f and old materials that will likely end up in landfills) couple with solvent-free recycled u267bufe0f polyester (from PET bottles).u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 Este bolso #Guccioffthegrid estau0301 disenu0303ado para aquellos que son conscientes de su entorno ud83cudf0e. El director creativo @alessandro_michele usou0301 materiales #reciclados, orgau0301nicos, de base #biolou0301gica y de origen #sostenible, incluido ECONYLu00ae, fabricado con nailon regenerado (de redes de pesca abandonadas, alfombras viejas y otros desechos, incluidos plau0301sticos que danu0303an la vida marina ud83dudc1f y materiales viejos que probablemente lo harau0301n). terminan en vertederos) junto con polieu0301ster reciclado sin solventes solventufe0f (de botellas de PET).u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 #mondaymoodu2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 @gucci