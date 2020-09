RBD: Esta es la RAZÓN por la que Alfonso Herrera ni Dulce María estarán en el reencuentro

View this post on Instagram

WHAT! ud83dude31ud83dude31ud83dude31 Despueu0301s del uu0301ltimo concierto hace 12 anu0303os, #RBD estau0301 de regreso ud83dude0d @anahi , @maiteperroni , @christianchavezreal y @christophervuckermann ud835udc1aud835udc27ud835udc2eud835udc27ud835udc1cud835udc22ud835udc1aud835udc2bud835uddfcud835udc27 ud835udc21ud835uddfcud835udc32 ud835udc1a ud835udc2dud835udc2bud835udc1aud835udc2fud835udc1eud835udc2c ud835udc1dud835udc1e ud835udc2cud835udc2eud835udc2c ud835udc2bud835udc1eud835udc1dud835udc1eud835udc2c ud835udc2cud835uddfcud835udc1cud835udc22ud835udc1aud835udc25ud835udc1eud835udc2c ud835udc25ud835udc1a ud835udc2bud835udc1eud835udc2eud835udc27ud835udc22ud835uddfcu0301ud835udc27 ud835uddfaud835udc1au0301ud835udc2c ud835udc1eud835udc2cud835udc29ud835udc1eud835udc2bud835udc1aud835udc1dud835udc1a #RBDisback . Los tickets ud83cudfab estaru00e1n a la venta pru00f3ximamente. . Viu0301a @latinbillboards