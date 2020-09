Belinda impone moda en Instagram; revive los 90´s con estos peinados: FOTOS

Parece que los años 90’s están de vuelta y es que esa década es recordada con gran cariño por quienes crecieron y pasaron su adolescencia escuchando música de NSYNC,Britney Spears, Madonna, BSB, pero también había gustos musicales en español, mismos que está en auge todavía como OV/, JNS, Fey, MDO, UFF y Belinda.

¿Y es que quien no cantó y bailó al ritmo de Sapito?, pero Belinda no solo marcó los años 90’s con esa entrañable canción, sino que la novia de Christian Nodal también impuso moda en peinados, mismos que no ha dejado de utilizar en este 2020.

Y es justo en su cuenta de instagram que Belinda nos da una catedra de como portar un peinado y outfit muy al estilo de los 90’s en pleno año del coronavirus.

A continuación te mostramos algunas imágenes en las que Beli nos muestra sus peinados noventeros, y pon mucha atención por que estamos seguras que querrás replicarlos.

Cucas o “Hair Clips”

Este accesorio en los 90’s era un clásico y podías ponerlos en el cabello en la forma y orden que más te gustara, así como los colores que tu quisieras.

Ahora lucen un poco más “chic” debido a que vienen con pedrería incluída y en tamaños más grandes.

Peinado de “Silvana”

Silvana y Mariana fueron los últimos personajes que encarnó Belinda en una telenovela infantil y de la primera resaltó la coleta alta con extensiones en color rojo, en los 90’s todas querían traer el cabello como este personaje.

Actualmente Beli no se olvida de aquella coleta solo que ahora juega un poco más con los colores en tendencia.

Los chonguitos

Este peinado era un clásico en aquella década y es que lo traía desde Madonna, Britney Spears, las chicas de JNS, Lynda, Litzi y hasta tu mejor amiga de la primaria.

Ahora Beli en pleno 2020 demuestra que este peinado jamás pasará de moda.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

Bmz