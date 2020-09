Itatí Cantoral enfurece ante preguntas por la muerte de su madre

Tras el fallecimiento de Itatí Zucchi, madre de Itatí Cantoral, los medios de Comunicación aprovecharon el momento para preguntarle a la actriz sobre su opinión por lo sucedido,sin embargo, la pregunta no fue bien recibida por Cantoral, por lo que a pesar del cubrebocas se le vio molesta en un video que circula en redes sociales.

Itatí no sólo iba acompañada por Juan Soler, sino por su equipo de seguridad que le quitaba a prensa y fans de encima. La reportera que realizó la pregunta fue quitada del camino por uno de los acompañantes de la actriz , por lo que Cantoral la llamó grosera e impertinente.

Tras la reacción de la actriz mexicana, algunos fans la atacaron por la agresión verbal y otros la apoyaron y entendieron, puesto que se trata de un tema delicado para la vida de Cantoral.

RODEADA DE PERIODISTAS

El video se puede visualizar en redes sociales y tiene cientos de comentarios en donde se odia y ama a la actriz al mismo tiempo. Al parecer, se encontraban llegando a una locación de las grabaciones para la telenovela La mexicana y el güero al sur de la CDMX a la altura de Periférico.

En la grabación se puede escuchar cómo una mujer dice a los acompañantes de Cantoral, "No me toquen , no me toquen". Luego Juan Soler toma a Itatí de la mano y se adelantan para quitarla del territorio de interrogaciones periodísticas.

