Regina Blandón denuncia que la CENSURARON por beso lésbico en ésta película

La actriz Regina Blandón denunció a través de sus redes sociales la CENSURA de la que fue víctima en recientes días, resulta que un canal de cable cortó un beso entre ella y la actriz Nicolasa Ortíz Monasterio, quienes interpretaban una pareja lésbica en una de las películas del cine mexicano más exitosas de año.

¿De cuál hablamos? Se trata nada más y nada menos que de Cindy la Regia, en la que Regina da un tierno beso a su pareja de la ficción y que a pesar de tratarse de un canal de televisión de paga decidió censurar una escena. La actriz escribió en su cuenta oficial de Twitter "Qué oso, en pleno 2020" y abajo se lee otro tuit en el que un usuario de la red social pregunta:

"Qué carajos le pasa a Golden, censurando un beso lésbico", se lee en la publicación.

El domingo por la noche fue cuando transmitieron la película y en la edición decidieron difuminar el beso de la pareja de jóvenes con un efecto que evitaba se pudieran ver las cosas con claridad.

Cindy la Regia ¿Desbancó a No Manches Frida?

Cindy la Regia fue una de las producciones mexicanas que logró esquivar la pandemia del Covid-19 y es que la cinta se estrenó en enero del 2020, cuando el coronavirus era una enfermedad que se veía muy lejana y la gente vivía sin la preocupación de un virus letal en el entorno.

A pesar que fue un hitazo en las carteleras, Cindy la Regia no logró desbancar a la película más taquillera en México No Manches Frida. La historia de la que formó parte Regina Blandón es protagonizada por Cassandra Sánchez Navarro, quien protagoniza a una joven de Monterrey que cambia toda sus perspectivas de la vida cuando descubre que casarse no es una prioridad para ella.

En el filme, Blandón interpreta a la prima del personaje principal, una chica lesbiana de la Ciudad de México, que es pareja de otra joven DJ.

nte la censura, algunos usuarios en Twitter mostraron su descontento, pues criticaron el hecho de que en pleno 2020 y pese a ser un horario nocturno, el canal operado por el grupo Televisa Networks hubiera recurrido a la censura.

Pero ante el reclamo de Regina, hubo otros usuarios que compararon lo que hizo el canal Golden y Televisa, empresa que la lanzó a la fama hace varios años gracias a su participación en la serie Eugenio Derbez, La Familia P.Luche.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México.

